موقع القوى العاملة يتلقى 130 ألف عملية تسجيل من العمالة الغير منتظمة

زاد بحث المصريين على موقع القوى العاملة فور إعلان الوزارة تقديم منحة للعمالة الغير منتظمة والتي ستعاني في الفترة المقبلة عقب إعلان حظر التجول في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا".





موقع القوى العاملة





وتلقت الوزارة عبر موقع القوى العاملة طلبات بنحو 130 ألف من قبل العمال الذين يعملون بأ "اليومية" وهم عمالة غير منتظمة أكثر تضررًا من انتشار الوباء، والإجراءات المتبعة للوقاية منه.





إقبال العاملين على التسجيل في موقع القوى العاملة





وأكد وزير القوى العاملة أن موقع الوزارة شهد ضغطًا كبيرًا من قبل العاملين اليوميين بالدولة من باردوا بالتسجيل من أجل الحصول على المنحة المادية التي تقدمها الدولة لرفع العبئ عن كاهلهم في ظل هذه الظروف الصعبة.





تسجيل البيانات عبر موقع القوى العاملة





وقال سعفان أن القطاعات الخاصة أصبحت أكثر التزاما مع العاملين، فمنهم من أعطى أجازة بكامل الأجر والبعض اتخذ إجراءات احترازية، لحماية العمال والموظفين، إلى جانب اهتمام الحكومة بالعمالة الغير منتظمة ومططالبتهم بتسجيل بياناته عبر موقع القوى العاملة من أجل مساندتهم ماديًا.





مواصلة التسجيل عبر موقع القوى العاملة





وسلمت القوى العاملة قامت لمديرياتها بجميع المحافظات وسائل التطهير والتعقيم اللازمة لكل مديرية، وتتمثل فى: جهاز التطهير، والكمامات الطبية المطابقة للمواصفات العالمية، والقفازات الطبية، وزى التطهير، و 200 كيلو جرام من الكلور لكل مديرية لاستخدامها من قبل القائمين بالتطهير والتعقيم .







