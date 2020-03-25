عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان.





ورحب الرئيس السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الأربعاء، بالتوافق الذي تم مؤخرًا بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة لتشكيل الحكومة.



