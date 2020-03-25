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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان.

ورحب الرئيس السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الأربعاء، بالتوافق الذي تم مؤخرًا بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة لتشكيل الحكومة.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية العمل بين الأطراف بجنوب السودان للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.
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سلفاكير جنوب السودان السيسي أخبار مصر

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