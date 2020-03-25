إسبانيا تسجل 8 آلاف إصابة جديدة و738 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 آلاف إصابة جديدة و738 حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا من 40 ألف حالة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت السلطات الصحية الإسبانية، 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2696 شخصا.

ولجأت السلطات الإسبانية، إلى استخدام الرجال الآليين (الربوتات)؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"،الذي يتفشى بشكل متسارع في البلاد.

وتعتمد العاصمة مدريد، على نشر الربوتات من أجل إجراء اختبارات فيروس كورونا بين المواطنين الإسبان، حسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويذكر أن أهمية هذه الربوتات في أنها تقلل من الاختلاط بين البشر، وتخفض احتمال إصابة الطواقم الطبية بالعدوى، كما حدث في دول كثيرة، وستعمل على إجراء على رفع عدد اختبارات فيروس كورونا يوميا إلى نحو 80 ألف اختبار لمواطنين إسبان لمعرفة ما إذا كانوا مصابين أم لا.