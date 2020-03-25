مسابقات وانشطة اون لاين للثقافة الرياضية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحادات النوعية التابعة للوزراة بتنفيذ أنشطتها عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة توقف النشاط الرياضي الممتدة حتى منتصف ابريل المقبل، والتي تأتي في اطار خطة الدولة واجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 الذي انتشر في 196دولة من العالم.



وكان الدكتور اشرف صبحي عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الاتحادات النوعية والرياضية واللجنة الاولمبية ورؤساء الادارات المركزية للتنمية الرياضية ومراكز الشباب والمدن الشبابية، بهدف شغل فراغ النشء والشباب والكبار على حد سواء، من خلال برامج وانشطة جاذبة لهم وتسهم في توعيتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية داخل بيوتهم.







وعقب اجتماع الوزير مع الاعلامي اشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية والذي وجه خلاله الوزير بسرعة اعداد برامج توعوية وانشطة تثقيفية تجذب الشباب والكبار تنشر علي الموقع الرسمي لبوابة وزارة الشباب والرياضة تتضمن رسائل وقائية واحترازية لجموع المواطنين تبث الطمأنينة في النفوس بمشاركة عدد من نجوم الفن والرياضية والثقافة.





وتم عقد جلسة عمل موسعة بين رئيس الاتحاد والدكتور محمد كردي والدكتور عمرو الحداد مساعدي الوزير واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزراة للتنمية الرياضية ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية ومحمد عبد النبي مدير عام نظم المعلومات الرياضية ومحمود عبد العزيز مدير الاتحادات النوعية وجمال نور الدين رئيس تحرير بوابة الوزارة، تمت خلالها مناقشة كافة المقترحات للانشطة التي تضمن اقبال الشباب عليها.





وتقرر أن يتم تنفيذ خطة النشاط المعتمدة للعام المالي 2019 -2020 والتي سبق الموافقة عليها وتخصيص دعم مالي لها لمنح جوائز مالية للفائزين، وتم تنفيذ فقرات عديدة منها، لتستكمل اون لاين من خلال شبكة الانترنت وموقع وزارة الشباب والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها وللاتحاد .







وقرر المشاركون في الجلسة إطلاق منصة اليكترونية لاكتشاف الموهوبين في مجالات الشعر والغناء والقصة القصيرة والإنشاد الديني والرسم وكتابة المقال والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو على ان تتناول الاعمال: دور الرياضة في خدمة المجتمع ودور الرياضة في تعزيز الانتماء للوطن،والرياضة والصحة على أن يقوم المتسابق بارسال مشاركته اون لاين على بوابة الوزارة او صفحة الاتحاد على الفيسبوك.







كما اعلن الاتحاد عن تنظيم مسابقة بعنوان تحدي القراءة بهدف تثقيف الشباب من خلال قراءة كتب لعبت دورا في تشكيل وعي ووجدان المصريين في القرن العشرين لكن الجيل الجديد انصرف عنها بفعل التكنولوجيا فخسر كثيرا بعدم المامه بمثل تلك الكتب، وحدد الاتحاد عدد من الكتب لجميع المراحل السنية ليقرأها المتسابق ثم يلخص مضمونها.









وخصصت كتب الف ليلة وليلة وحكايات حجا وسر الحياة وسلسلة قصص تكوين شخصية الطفل للمرحلة السنية من 6 الى 12 عاما، وخصصت كتب عبقرية محمد وعبقرية المسيح وأثر العرب في الحضارة الاوربية والايام للمرحلة السنية من 13 الى 18 عاما، وخصصت كتب حول العالم في 200 يوم وهؤلاء علموني والحرافيش وهارب من الايام للمرحلة السنية من 19 الى 25 عاما، وخصصت كتب يوميات نائب في الارياف والعمر لحظة وفي بيتنا رجل والعيب للمرحلة السنية من 26 الى 35 عاما.









وخصصت كتب على خط النار وعود على بدء وشخصية مصر والطريق الى رمضان للمرحلة السنية من 36 الى 60 عاما، على أن يقوم المتسابق في تحدي القراءة بتلخيص الكتاب او الرواية التي قرأها ويذكر اسم مؤلفها وعدد صفحاتها وفصولها ومضمونها والفائدة التي خرج بها من قراءتها في مقال لا يزيد على 250 كلمة

وخص الاتحاد عشاق الشعر بمسابقة بحثية عن أحد الشعراء أحمد شوقي او حافظ ابراهيم او محمود حسن اسماعيل، على ان يتناول البحث القيمة الابداعية لكل شاعر وتأثيره في مجتمعه من خلال ذكر نماذج من اشعاره على الاتزيد كلمات البحث عن 700 كلمة.



كما ينظم الاتحاد مسابقة اذاعية على شبكة الشباب والرياضة طيلة شهر رمضان المبارك بعنوان الجايزة لمين ؟ والتي تهدف للتعريف باصحاب الانجازات الذين لايعرفهم الناس وتخصص جائزة مالية قيمتها الف جنيه يوميا يقتسمها الفائز مع احدى الهيئات الخيرية بهدف نشر ثقافة التطوع بين افراد المجتمع.



وقرر الاتحاد تشكيل لجان تحكيم من المختصين في كل مجالات الانشطة تبدأ عملها فور وصول الاعمال المشاركة في موعد غايته 15 ابريل المقبل، ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الاولى على جوائز مالية قيمة.