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الكونغرس الأميركي يتوصل لاتفاق بشأن تحفيز اقتصادي ضخم لمواجهة آثار كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
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أفادت شبكة NBC News أن قادة البيت الأبيض ومجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضخم لتحفيز الفيروس التاجي بقيمة 2 تريليون دولار لمكافحة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.


هذا وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "أخيراً لدينا صفقة". "في الواقع ، هذا استثمار وقت الحرب."

وقال مصدران لـ CNBC إن إحدى القضايا الرئيسية كانت شروط المساعدة والإشراف على شركات الطيران التي تأتي معها. وقد دفع الديمقراطيون من أجل عدد من الشروط إلى جانب المساعدة للصناعة ، بما في ذلك الحظر طويل الأجل على إعادة شراء الأسهم ، والقيود على تعويضات التنفيذيين ، والالتزامات بعدم دفع العمال وتمثيل مجلس الإدارة.
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