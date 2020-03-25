كوريا الجنوبية تدرس إمكانية توسيع صادرات مجموعات اختبار كورونا لأمريكا

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها تبحث في ما إذا كانت البلاد لديها مخزون كاف من مجموعات اختبار فيروس كورونا لتوسيع الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد أن قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبًا للمساعدة.





وقال جيونج إيون كيونج، رئيس المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين: "لقد قمنا حاليًا بتأمين حجم ومخزون كافٍ من مجموعات الاختبار للاستخدام المنزلي، ولكن يجب أن أتحقق أكثر من مدى توافر الصادرات"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "جيونج"، أن كوريا الجنوبية لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 20 ألف اختبار يوميًا.





وأردف "جيونج"، أن كوريا الجنوبية تلقت طلبات من حوالي 10 دول للحصول على مجموعات ودعم آخر لكنها رفضت تحديد الدول. وقالت الحكومة، إنها صدّرت بعض المعدات إلى الإمارات العربية المتحدة وتجري محادثات مع دول أخرى.





قدم "ترامب" الطلب في مكالمة هاتفية في وقت متأخر يوم الثلاثاء مع الرئيس مون جاي إن، الذي قال، إن سول ستقدم أكبر قدر ممكن من الدعم إذا كانت هناك معدات احتياطية، وفقًا لبيان من البيت الأزرق الكوري الجنوبي.





وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تفشي سريع الانتشار في عدد من الولايات وآلاف الحالات الجديدة يوميًا - وهي التطورات التي دفعت أيضًا كوريا الجنوبية إلى القول اليوم الأربعاء، إنها ستشدد مراقبة الحدود للمسافرين من الولايات المتحدة.





وقالت شركة Seegene Inc، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن الشركات المصنعة الخمس المعتمدة لصنع مجموعات اختبار للفيروس، اليوم الأربعاء، إنها توفر بالفعل نحو 70٪ إلى 80٪ من المجموعات المستخدمة في إيطاليا والولايات المتحدة.

ورفض تحديد تلك الأرقام.



