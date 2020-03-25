Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد سعد يخطف أنظار متابعيه بهذه الكمامة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:09 م
Advertisements
أحمد سعد
أحمد سعد
رشا عادل
Advertisements
شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي"كمامة باللون الاسود وتيشرت باللون الاسود".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"الوقاية والشياكة في نفس ذات الوقت".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا الحافظ يارب" واضاف آخر"شياكة شياكة مافيش كلام"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحميك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية "مامي كوسا"، الذي قدمها مع الموزع حسن الشافعي، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 18 ساعة

منع التجول.. إجراءات جديدة في السعودية لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بفضل توقف الدوري الإنجليزي ليفربول يقترب من إنجاز تاريخي جديد

منذ 35 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صحفية مصرية تعلن احتجابها عن الصدور

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بشرى سارة للمصريين العاملين في الكويت والسعودية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. لحظة هروب قائد طائرة ومساعده من طائرة في الهند بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 21 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 5 ساعات

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

وصلة رقص لمحمد رمضان برفقة صديقة النيجيري دامي

كواليس مامي كوسا (صور)

شاهد.. أحمد السعدني بدون "شارب ولحية" (صورة)

محمد رمضان يشعل إنستجرام برفقة ابنه علي

ياسمين صبري تشعل إنستجرام بملابس رياضية

منة عرفة تكشف عن حقيقة تسجيل الجزء الثاني من "الفار السندق"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status