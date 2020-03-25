أحمد سعد يخطف أنظار متابعيه بهذه الكمامة

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي"كمامة باللون الاسود وتيشرت باللون الاسود".



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"الوقاية والشياكة في نفس ذات الوقت".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا الحافظ يارب" واضاف آخر"شياكة شياكة مافيش كلام"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحميك".



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية "مامي كوسا"، الذي قدمها مع الموزع حسن الشافعي، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية.

