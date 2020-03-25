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تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:06 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام أمين
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شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، تكدسًا شديدًا للمواطنين أمام البنوك لصرف مرتباتهم من الماكينات الآلية وذلك بالتزامن مع أول أيام لتطبيق قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحظر وتقليل حركة المواطنين والتي ستبدأ في السابعة مساء وحتي السادسة صباحا.

وتشكل تلك التجمعات خطورة بالغة وتوفير بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد بسبب الاختلاط الكبير بين المترددين على ماكينات الصرف الآلي، الأمر الذي دفع مجموعة من طلاب جامعة دمنهور، لتنظيم مبادرة تحت شعار "سلامتك قبل مرتبك" والتي تهدف لتنظيم تواجد المواطنين والموظفين أمام الماكينات واتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية، التي تقلل من فرص انتشار العدوى بفيروس كرونا المستجد، مطالبين بتدخل إدارة البنك المركزي ومديرية الصحة لتنظيم وحل تلك الأزمة.

كانت محافظة البحيرة، اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.

وتم تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: إنه تم تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية، ونوه بأن فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة، قام برش وتطهير ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة وبعض المصالح والدواوين وجاري التنسيق مع باقي المصالح لاستكمال عملية التطهير. 

ولفت إلى عمل حملات توعية للعاملين بالمنشآت الحيوية بالمحافظة، وتدريب فريق لرش وتطهير أماكن العمل بتلك المنشآت وتدريب العاملين على كيفية وأهمية غسل الأيدي وتطهير الأسطح، وكذا التدريب على تعليمات العطس والسعال وتفادي التواجد بالأماكن المزدحمة.

كما وجه محافظ البحيرة، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
تكدس على ماكينات الصرف الآلي بالبحيرة في أول أيام الحظر (صور)
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وقاية من كورونا مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا حظر حركة المواطنين تطهير وتعقيم المصالح الحكوميه الماكينات الآلية الإجراءات الاحترازية

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