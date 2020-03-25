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عاجل.. إصابة مهاجم توتنهام بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:05 م
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توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
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تعرض مهاجم فريق توتنهام هوتسبير السابق للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الأيام الأخيرة بعد ظهور أعراض هذا الفيروس عليه.

وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة كليف ألين مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي السابق بفيروس كورونا، مما قد تسبب في صدمة لدى المشجعين الإنجليز في الساعات الماضية.

ويعد كليف ألين من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب مع كبار الأندية في البريميرليج امثال (توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي - تشيلسي - كريستال بالاس).

ولكن كانت أبرز فترات كليف ألين الكروية مع نادي توتنهام هوتسبير خلال الفترة ما بين 1984 إلى 1988، حيث شارك في 105 مباراة وسجل خلالها 60 هدفا.
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