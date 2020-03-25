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تزاحم أمام البنوك في الغربية قبل ساعات من حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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شهدت مدينة بسيون في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، وقبل ساعات قليلة من تطبيق قرار رئيس الوزراء لحظر التجوال، حالة من التكدس والتزاحم أحد البنوك لصرف مرتباتهم من آلات الصرف الآلي رغم التحذيرات من التجمعات تخوفا من انتشار فيروس الكورونا المستجد. 

وعبر عشرات المواطنين من مدينة عن استيائهم من حالة اللامبالاة من قبل المترددين على بنوك مدينة بسيون   دون اتباع أي إجراءات احترازية لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، داعين إلى ضرورة التدخل لتنظيم ذلك من قبل إدارة البنك المركزي وأجهزة الصحة والمحافظة.

وتدوال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" من قاطني مدينة بسيون صور من أمام البنك الأهلي توضح تزاحم المئات من الرجال والسيدات لصرف مرتباتهم وإنهاء المعاملات المالية دون اتباع تحذيرات الصحة. 

وفي سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية البدء اليوم الأربعاء في تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة موضحا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بتنفيذ القرارات، مؤكدا أنه يثق في وعى أبناء الغربية وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التي تحميهم من الإصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاجراءات الحظر.

وأشار، إلى استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

وكلف، باستمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت في جميع المراكز والقرى. 

جاء ذلك خلال جولته بطنطا، والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عطا  نائب المحافظ ورؤساء أحياء أول وثان طنطا للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر بإخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفى الطورائ الجامعي.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا زحام تحذيرات الصحه بنوك الإجراءات الاحترازية

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