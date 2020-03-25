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على أنغام "مرسال لحبيبتي" محمد الشرنوبي يخطف الأنظار على إنستجرام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:56 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان محمد الشرنوبي، جمهور بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو يغني للفنان علي الهلباوي "مرسال لحبيبتي".

وعلق الشرنوبي، على مقطع الفيديو قائلًا:"مرسال لحبيبتي بما اننا في حظر قولولي نفسكوا تسمعوا ايه وهحاول انزل فيديو كل فترة".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اي الجمال ده" صوتك يجنن ياشرنوبي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عالمي والله".

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، فيلم "بنات ثانوي"، الذي عرض مؤخرًا بالسينما، وتدو أحداثة حول مشاكل مرحلة الثانوية العامة، وشارك في البطولة الفنانة جميلة عوض وهنادي مهنى ومي الغيطي وهدى المفتي.
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