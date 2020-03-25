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الكشف عن مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أصبح مستقبل اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني مهدد مع الفريق الأبيض خلال الموسم القادم، وذلك بعد عدم اعتماد زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه بشكل أساسي هذا الموسم.

وكان قد تعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا ‏صن"، إن لوكا يوفيتش سيخرج من الفريق المدريدي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، ونادي تشيلسي سيكون وجهة محتملة للاعب الصربي.

الجدير بالذكر أن هناك بعض الأندية الإنجليزية التي قد نافست فريق ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب، وترغب حاليا في الاستفادة باللاعب خلال الموسم القادم.
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