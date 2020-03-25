رغم "كورونا".. تكدس طلاب أولى ثانوي أمام سنترال نجع حمادي

شهد سنترال مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تكدس عشرات الطلاب من الصف الأول الثانوي العام، لاستلام شريحة الإنترنت، وفق بروتوكول وزارة التربية والتعليم مع شركة المصرية الاتصالات استعدادًا للامتحان الإلكتروني.





واشتكى أولياء أمور الطلاب، حول الازدحام الشديد أمام السنترال، الأمر الذي حذرت منه الأجهزة التنفيذية ومسوؤلي الصحة، وضرورة عدم التواجد في أماكن مزدحمة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن أن شريحة الإنترنت سيتم تسليمها للطلاب مجانًا، حيث يتم التعاقد مع الطالب أو ولي أمره للحصول على الشريحة وفقًا لضوابط الشركة المصرية للاتصالات.





وشهدت عدد من البنوك في محافظة قنا، زحامًا شديدًا أمام ماكينات الصراف الآلي، تزامنًا مع بدء صرف مرتبات شهر مارس الجاري، وسط تزاحم من المواطنين.





وناشد العديد من الأهالي المسؤولين، بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على الزحام، من أجل العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع الازدحام الشديد من المواطنين.





وناشد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المواطنين بالمحافظة، بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة في المقاهي كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا.





وشدد الداودي على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.





وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية في التغلب على هذا الفيروس.





وأصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.





1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.





إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.





2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.





القرار لا يسري على المخابز والصيدليات





3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة





4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"





5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات





6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية





7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى في المدارس والجامعات





8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي





9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات





10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات





غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات





11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.



