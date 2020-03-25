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وسائل إعلام بريطانية: إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:41 م
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الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية، بإصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

 

وكانت وزاة الصحة البريطانية، سجلت في وقت سابق 422 حالة وفاة وأكثر من 8 ألاف إصابة بفيروس كورونا.

 

وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، فيروس كورونا المستجد بـ"أكبر خطر" يواجه بلاده منذ عقود، معلنا وضع البلاد في حالة إغلاق عام لمدة 3 أسابيع كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس "كوفيد -19".

 

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

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الكلمات المفتاحية

وسائل إعلام بريطانية فيروس كورونا تفشي الفيروس إصابة الأمير تشارلز

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