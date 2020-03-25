مايكروسوفت توقف تحديثات Windows 10 الاختيارية مؤقتًا

أعلنت شركة مايكروسوفت - Microsoft، أمس الثلاثاء، أنه ستوقف جميع تحديثات Windows 10 الاختيارية مؤقتًا بدءًا من شهر مايو القادم.





وقالت شركة مايكروسوفت، "مع وجود المزيد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن الضروري أن تظل أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل Windows موثوقة، ولذلك تقوم Microsoft بإيقاف تحديثات Windows الاختيارية مؤقتًا للتأكد من أن أي تحديثات مستقبلية لا تؤثر على المستخدمين.





وأوضحت الشركة أنها ستستمر في تقديم تحديثات Patch Tuesday، ولذا فإنها ستوقف التحديثات الاختيارية مؤقتًا فقط (المعروفة بإصداري C و D )، وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في شهر مايو، والذي لا تزال بعيدَا جدًا، حيث يمكن أن يقل انتشار فيروس كورونا في هذه الأثناء.





وتؤكد مايكروسوفت - Microsoft أنها تعطي الأولوية لتركيزها على تحديثات الأمان، وتأمل ألا تؤدي تحديثات Patch Tuesday القادمة إلى كسر أي شيء لمستخدمي Windows.



