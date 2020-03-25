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ريهام سعيد: جدي مؤسس الكابريتاج والمريلاند والجود شوت

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة حب لجدها عبد الحميد محمود خليل، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام، على الصورة قائلة:"حبيبي أبويه وًجدي الي رباني عبد الحميد محمود خليل عملت الكابريتاج والجود شوت وختمت حياتك بالمريلاند ٤٠ سنه".

وأضافت:"بتسعد كل فرد في مصر الجديدة اتعلمت منك كتير اوي اوي سبب مشاكل حياتي الي اتعلمته منك الصدق والحق. الكرامة وعزه النفس الرقي والاناقة الأدب واحترام النفس واحترام الغير".

واختتمت:" علمتني مخافش غير من الي خلقني اعلمتني حاجات كتير اوي هاكمل المسيره يا عظيم هابداء متاخر شويه بس كل شيء بمعاد الله يرحمك أرجو الدعاء له وقراءه الفاتحة".



يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشاؤ قتحي توفيق، منعت ريعام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام، وذلك بعد تحرضها على خطف الأطفال لعرض القضية من خلال برنامجها "صابا الخير".
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