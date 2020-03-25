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5 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:42 م
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لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أحمد عصام
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يريد فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الأمامي في الفريق بالموسم القادم.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فإن هناك خمسة لاعبين من البارسا يمكن ان يدخل واحد او اثنين منهم في عملية لاوتارو مارتينيز، وهم (سيميدو، آرثور، فيدال، ألينا، توديبو).

وأبدى فريق إنتر رغبته في الحصول على 150 مليون يورو ثمنا للارجنتيني، والبارسا لا يمكنه ان يدفع هذا المبلغ في الصيف لذلك يمكن ان يضع لاعب او اثنين في العملية.

ورفض الفريق الإيطالي منذ فترة عرضا مقدما من البارسا يتواجد به لاعبان بالإضافة إلى مبلغ مالي، حيث أبلغ فريق إنتر ميلان نظيره برشلونة بأنه يريد المال فقط في صفقة لاوتارو مارتينيز.
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