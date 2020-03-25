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"التخطيط": انتهاء 260 مشروع في محافظات الجمهورية بتكلفة 228 مليون جنيه

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
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واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إعلانها عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 حيث أصدرت الوزارة اليوم تقريرًا يتضمن حصاد قطاع الأوقاف.


وأشارت الوزارة اليوم، في تقريرها إلى الانتهاء من 260 مشروع في محافظات الجمهورية كافة بتكلفة كُلية تقدّر بنحو 228 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من صيانة 128 مسجد غير أثري، و4 مساجد أثرية، وإحلال وتجديد 120 مسجد، وإنشاء 4 مساجد جامعة.


وأوضح التقرير كذلك أن الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019 شهدت الانتهاء من 922 مشروع بتكلفة كلية بلغت 582 مليون جنيه.


وتناول تقرير وزارة التخطيط حول حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 أبرز مشروعات قطاع الأوقاف خلال فترة المتابعة والتي تضمنت إنشاء مسجدي الشيخ إبراهيم مندور بقرية صفط الشرقية والرحمة بقرية الديابية بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، فضلًا عن إحلال وتجديد مسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام بمحافظة مطروح إلى جانب مسجد صالح الرفاعي بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، ومسجد السلام بجنوب سيناء.


وحول أبرز مؤشرات وزارة الأوقاف خلال النصف الأول أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الإعانات النقدية التي تم توزيعها بلغت 84 مليون جنيه ليبلغ عدد المستفيدين من الإعانات النقدية 37.7 ألف مستفيد.


ولفت التقرير إلى عدد المقارئ القرآنية التي تم إنشاؤها خلال الفترة ذاتها والتي بلغت 17 مقرأة كما بلغ عدد المدارس القرآنية التي تم إنشاؤها 110 مدارس وعدد المكتبات القرآنية 185 مكتبة.


كما بلغ عدد المدارس العلمية التي تم إنشاؤها 25 مدرسة وفقًا للتقرير ووصل عدد القوافل الدعوية لتجديد الخطاب الديني إلى 47 قافلة وسجلت برامج التوعية الدينية في حلايب وشلاتين عدد 16 برنامجا.


وحول مشروعات وزارة الأوقاف خلال عام ونصف أشار التقرير إلى تنفيذ ٤٣١ مشروع صيانة مساجد غير أثرية، ٤٣٩ مشروع إحلال وتجديد مساجد، ١٥ مشروع صيانة مساجد أثرية، ١٩ مشروع تحويل مساجد عادية إلى جوامع، ١٠ مشروعات إنشاء مديريات، ٨ مشروعات إنشاء مساجد جديدة.

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