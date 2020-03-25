بنك مصر: 5.9 مليار جنيه حصيلة مبيعات شهادات ذات عائد 15%

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع شهاداة الإدخار ذات عائد ثابت 15% سنويًا وهو أعلى عائد على مستوى القطاع المصرفي ارتفعت إلى 5.90 مليار جنيه.





وتابع "المغربي"، خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر"، إجمالي عدد المكتتبين في الشهادة الجديدة بعد مرور ثلاث أيام على طرحها بلغ 20 ألف عميل بقيمة 5.900 مليار جنيه، مقارنة 1.7 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها.





وكان بنك مصر أعلن بالإشتراك مع البنك الأهلى طرح شهادات استثمار ابن مصر بفائدة 15% سنويًا تصرف شهريًا، في محاولة لجذب السيولة التى قد تنتج بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% لإحتواء الأثار السلبية من فيروس كورونا على الاقتصاد.





ووفر بنك مصر شراء الشهادة الجديدة عن طريق الموقع الإكتروني للبنك، كإجراء احترازي من البنك لمنع الإزدحام في الفروع.