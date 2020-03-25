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المستشار الطبي للحكومة يحذر من تكرار سيناريو إيطاليا في مصر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:40 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ناشد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، المواطنين بالبقاء في منازلهم مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم الأيدي باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحال شعور أي مواطن بارتفاع في درجة حرارته أن يلتزم منزله ولا يخرج، وحال ظهر عليه اعراض الكحة الناشفة يتوجه لأقرب مستشفى للكشف عليه. 

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن طبيعة الشعب الإيطالي قريبا إلى جدًا ما من الشعب المصري؛ ولكونهم استهانوا بأزمة فيروس كورونا أصبحوا الآن غير قادرين على السيطرة على الموقف، مشددًا على أن عدم تكرار سيناريو إيطاليا في مصر يلتزم من المواطنين عزل أنفسهم بمنازلهم.

وتابع المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن استمرار المصريين على الوضع الحالي، بالمصافحة بالبوس والأحضان وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية سوف يزداد الوضع سوءًا ولن نتمكن من السيطرة عليه، منوهًا بأنه حال الوصول لـ 1000 حالة مصاب، يصبح من الصعب الوصول لجميع المخالطين لهم وحصرهم، محذرًا المواطنين من التكالب على السوبر ماركت والزحام الشديد بها لمنع انتشار الفيروس، مشددًا على أن مصر بها مستلزمات طبيعة كافية، وجميع الأدوية المعتمدة لعلاج فيروس كورونا موجودة في مصر ويتم استخدامها بالفعل لعلاج المصابين ولدينا مخزون كبيرة منها، معقبًا: "عندنا وإلا مكناش هنودي لإيطاليا والصين".

وشدد "المصري"، على أن علاج الملاريا والروماتيزم ليس وقاية من فيروس كورونا، وإنما هو علاج لأعراض ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وهذه الادوية لها أعراض عنيفة حال تم تناولها دون سبب طبي واضح. 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.
 
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

36 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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