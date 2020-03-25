المستشار الطبي للحكومة يحذر من تكرار سيناريو إيطاليا في مصر

ناشد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، المواطنين بالبقاء في منازلهم مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم الأيدي باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحال شعور أي مواطن بارتفاع في درجة حرارته أن يلتزم منزله ولا يخرج، وحال ظهر عليه اعراض الكحة الناشفة يتوجه لأقرب مستشفى للكشف عليه.





وأوضح "المصري"، خلال حواره مع مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن طبيعة الشعب الإيطالي قريبا إلى جدًا ما من الشعب المصري؛ ولكونهم استهانوا بأزمة فيروس كورونا أصبحوا الآن غير قادرين على السيطرة على الموقف، مشددًا على أن عدم تكرار سيناريو إيطاليا في مصر يلتزم من المواطنين عزل أنفسهم بمنازلهم.





وتابع المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن استمرار المصريين على الوضع الحالي، بالمصافحة بالبوس والأحضان وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية سوف يزداد الوضع سوءًا ولن نتمكن من السيطرة عليه، منوهًا بأنه حال الوصول لـ 1000 حالة مصاب، يصبح من الصعب الوصول لجميع المخالطين لهم وحصرهم، محذرًا المواطنين من التكالب على السوبر ماركت والزحام الشديد بها لمنع انتشار الفيروس، مشددًا على أن مصر بها مستلزمات طبيعة كافية، وجميع الأدوية المعتمدة لعلاج فيروس كورونا موجودة في مصر ويتم استخدامها بالفعل لعلاج المصابين ولدينا مخزون كبيرة منها، معقبًا: "عندنا وإلا مكناش هنودي لإيطاليا والصين".





وشدد "المصري"، على أن علاج الملاريا والروماتيزم ليس وقاية من فيروس كورونا، وإنما هو علاج لأعراض ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وهذه الادوية لها أعراض عنيفة حال تم تناولها دون سبب طبي واضح.



