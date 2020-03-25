مبابي كلمة السر في تعاقد برشلونة مع نيمار بالصيف

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.



وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف البارسا خلال صيف موسم 2017 بعد دفع الشرط الجزائي من قبل النادي الباريسي.



ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن من الصعب على باريس سان جيرمان الحفاظ على مبابي ونيمار معا في الموسم القادم، وهذه فرصة للبارسا من اجل إعادة البرازيلي لصفوفه.



حيث يعد مبابي اغلى لاعب في العالم وفقا لتقييم فرانس فوتبول ولكنه يحصل على راتب نصف ما يحصل عليه نيمار، حيث يحصل الفرنسي على (21.2) مليون يورو والبرازيلي (48.9) مليون يورو.



ومن المؤكد أن فريق باريس سان جيرمان سيرفع مرتب مبابي في الموسم المقبل، مما قد يساعد البارسا على التعاقد مع نيمار.