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محمد عبد الرحمن عن أزمة فيروس كورونا: "تعبتينا يا صين"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:36 م
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محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
هبة أحمد
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علق الفنان محمد عبد الرحمن على أزمة فيروس كورونا التي تشهدها جميع البلاد حاليًا بشكل كوميدي كعادته،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب محمد عبد الرحمن تغريدة قال فيها :"يا رب الأزمة تعدي على خير يا رب، وأنا مستتد واللي حابب يشارك معايا يقول إني أروح الصين عشان أعلمهم المحشي والملوخية وصينية البطاطس وغيره، بدل الأكل العجيب اللي بياكلوه ده، والله بجد تعبتينا يا صين".

وعلى صعيد آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن حاليًا عرض فيلمه الجديد "الخطة العامية"، والفيلمبطولة علي ربيع،محمد عبد الرحمن، غادة عادل،عمرو عبد الجليل،و من إخراج معتز التوني.


والجدير بالذكر أن محمد عبد الرحمن يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، والمسلسل بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد صلاح السعدني،محمد سلام، ياسر الطوبجي،ميرنا جميل،محمد محمود، من ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر،كريم يوسف.
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