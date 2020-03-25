سنغافورة.. مسؤول يقود مكافحة فيروس كورونا يبكي في البرلمان

انهار وزير حكومي في سنغافورة، يقود قوة مكافحة فيروس كورونا بالدموع في منتصف الطريق خلال خطاب في البرلمان، اليوم الاربعاء، كما شكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم على جهودهم في معالجة الوباء.

انهار وزير حكومي في سنغافورة، يقود قوة مكافحة فيروس كورونا بالدموع في منتصف الطريق خلال خطاب في البرلمان، اليوم الاربعاء، كما شكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم على جهودهم في معالجة الوباء.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، قال لورنس وونج، وصوته يهتز قبل أن يوقف الخطاب فجأة: "الكلمات ليست كافية". بدأ بالبكاء وقال: "أرجوكم أمهلني دقيقة".

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، قال لورنس وونج، وصوته يهتز قبل أن يوقف الخطاب فجأة: "الكلمات ليست كافية". بدأ بالبكاء وقال: "أرجوكم أمهلني دقيقة".