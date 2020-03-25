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مدير منطقة الهرم: التعقيم من كورونا يشمل أماكن الزوار (فيديو)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:35 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان - ياسمين عليوة
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قال أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم الأثرية، إن عمليات التعقيم والتطهير للمنطقة الأثرية انطلقت صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف محيي في تصريحات إلى الفجر، أنه تم تعقيم وتطهير كل الأجزاء التي يتعامل معها الزوار، من شبابيك التذاكر وبوابات الدخول، والممرات الخشبية أمام الهرم الأكبر، دون الاقتراب من الآثار، والتي تم إغلاقها بالكامل وسيتم تطهيرها وفق أسلوب علمي لا يضر بالأثر في مرحلة لاحقة، تحت إشراف فريق من المرممين .

ورافقت كاميرا الفجر عمليات التطهير والتي بدأت من شبابيك التذاكر الخارجية وبوابات الدخول والممرات المؤدية إلى الهرم، والبوابات الحديدية.

وكانت وزارة السياحة والآثار بدأت أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في أنحاء مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال التعقيم والتطهير شملت مناطق آثار كوم أمبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت و دير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعًا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي ومنطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو و كنيسة ابي سرجه و الكنيسة المعلقة و المتحف القبطي، ومنطقة آثار الهرم.

وتضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق و مراكز الزوار و دورات المياه و الكافيتريات الموجودة بها بالإضافة إلي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية و الخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

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