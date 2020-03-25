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شعبة مواد البناء تطالب بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 مايو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
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طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية لقطاع مواد البناء حتى 30 مايو وليس 16 أبريل المقبل، مضيفًا أنه سيتم رفع هذه المطالب إلى المهندس إبراهيم العربى ووزير المالية.

وأضاف الزينى في تصريحات صحفية أن هناك تراجعا في أسعار الخردة والبلبت عالميا مما يخدم صناعة الحديد في استيراد المادة الخام بأسعار مخفضة في الإنتاج، ويشهد السوق المصرى حاليا استقرار في أسعار الحديد والاسمنت بعد الركود الذى تشهده الأسواق تخوفا من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن معظم المشروعات خففت من ضغط العمالة لديها وأخذ المزيد من الاحتياطات تجنبا لانتشار الفيروس خلال المرحلة الحالية، خاصة في المحافظات البعيدة التى يرتفع فيها معدلات العمالة وتنتقل يوميا العمل في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.
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