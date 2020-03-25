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أبرزها "عدم تبادل الزيارات وتناول سوائل".. 6 نصائح لكبار السن بشأن كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:34 م
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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نظرًا لكونهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث يضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر، لذا تقدم وزارة الصحة، العديد من النصائح والتحذيرات لكبار السن، لعل أحدثها؛ تجنب الإزدحام، منعًا لانتقال العدوى.

دائما ما تحذر وزارة الصحة، أي شخص يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر، حيث تكثر خطورة إصابتهم بفيروس كورونا القاتل، لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر.

تجنب الإزدحام
وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين أصحاب الـــ60 عامًا أو أكثر، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل: "أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى"، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة.

تنظيف اليد بمطهر
ضمن التحذيرات والنصائح التي تطلقها وزارة الصحة، أشارت إلى ضرورة تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على يدك.

تجنب تبادل الأغراض الشخصية
حذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون.

الابتعاد عن التجمعات
كما نصحت وزارة الصحة كبار السن، بضرورة الابتعاد عن اللقاءات الاجتماعية أو التجمعات الكبيرة، حيث تسمح للأشخاص بلمس الأشياء المصابة بفيروس كورونا، مما يؤدي إلى انتشار الفيروس، لذلك يجب على كبار السن إلغاء الاجتماعات.

عدم تبادل الزيارات
وضمن التحذيرات، ممنوع تبادل الزيارات، وعدم الاقتراب من صغار السن، من الواضح من النقطة المذكورة أعلاه أن السفر، لأن الأطفال، يمكن أن يصابوا بالفيروس بسهولة بسبب ضعف جهازهم المناعي.

تناول سوائل كثيرة
وعلى كبار السن، الحرص على تناول كميات كافية من السوائل لأنها تساعد على تقوية المناعة، كما يجب الحرص على اتباع أنماط صحية بتناول أغذية مهمة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

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مطهر الكحول كبار السن فيروس كورونا تحذيرات الصحه اخر الاخبار

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