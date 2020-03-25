بعد أزمة كورونا.. هنادي مهنى تدخل عالم tik tok

اعلنت الفنانة هنادي مهنى، دخولها عالم تيك توك، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هنادي، على مقطع الفيديو قائلة:"كورونا خلتني ألجأ إلى تيك توكهنزل كل شوية فيديو جديد".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منورة يا قمر" واضاف آخر"والله انتي عسل بموت فيكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي".



يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنى، مسلسل "زالزال"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدرو أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان محمد رمضان وأحمد صيام وماجد المصري ومنى عبد الغني.