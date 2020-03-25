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اتحاد: يشعر بعض العاملين الصحيين في بريطانيا بالحماية غير الكافية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح رئيس الاتحاد الوطني للخدمات الصحية في بريطانيا، وهو مجموعة ضغط تمثل مساحات كبيرة من الخدمات الصحية، بأنه لا يزال بعض العاملين الصحيين البريطانيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا على الأرض يشعرون بالحماية غير الكافية.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد، لشبكة "بي بي سي: "لا يزال هناك أشخاص على الأرض يشعرون بالحماية غير الكافية. لم يوضحوا بوضوح كافٍ للناس على الأرض لماذا أنواع معينة من الأدوات التي يوصون بها في هذا الشكل."
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