اتحاد: يشعر بعض العاملين الصحيين في بريطانيا بالحماية غير الكافية

صرح رئيس الاتحاد الوطني للخدمات الصحية في بريطانيا، وهو مجموعة ضغط تمثل مساحات كبيرة من الخدمات الصحية، بأنه لا يزال بعض العاملين الصحيين البريطانيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا على الأرض يشعرون بالحماية غير الكافية.

صرح رئيس الاتحاد الوطني للخدمات الصحية في بريطانيا، وهو مجموعة ضغط تمثل مساحات كبيرة من الخدمات الصحية، بأنه لا يزال بعض العاملين الصحيين البريطانيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا على الأرض يشعرون بالحماية غير الكافية.