ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمركز أطفيح، وعثر بحوزتهما على بندقيتين "آلية، خرطوش"، وكمية من الذخائر، وكيلو ونصف من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة المركز، وبحوزتهما 1،5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية آلية، بندقية خرطوش، ١١٩ طلقة أعيرة مختلفة، ٣ خزائن بندقية آلية، شريط فارغ لطلقات لذات العيار.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



