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انقسام داخل برشلونة بسبب تخفيض الرواتب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نشبت أزمة داخل نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات الماضية بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم ومن أجل التصدي له بشكل كامل.

ويدرس مسئولو فريق برشلونة تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة بعد الخسائر المالية التي تعرض لها النادي في فترة توقف النشاط الرياضي.

‏ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن هناك انقسام في غرفة الملابس حول قرار البارسا بتخفيض رواتب اللاعبين حوالي 70% خلال فترة العزل.

حيث أن هناك من يقبل الاقتراح بتخفيض الراتب، وآخرون يرفضون ذلك، وان ميسي الوحيد من فريق البارسا حتى الان الذي بادر بهذه الازمة وتبرع بالأمس بـ مليون يورو من اجل مكافحة فيروس كورونا.
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