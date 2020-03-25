بسبب "كورونا".. مكافأة مالية للعاملين بالمستشفى الجامعي في كفر الشيخ

قرر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، صرف مكافأة مالية للعاملين للعاملين بالمستشفى الجامعي، وذلك تقديرًا للجهد المبذول وتشجيعًا لهم لتأدية واجبات عملهم بتفاني وإخلاص، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس والأطباء والأطباء المقيمين وهيئة التمريض والإداريين بكلية الطب والعاملين في المستشفيات الجامعية على جهودهم لخدمة المرضى والمترددين على الأقسام المختلفة بالمستشفيات.





وأكد دسوقي، أن مستشفيات الجامعة تضم أفضل الخبرات الفنية والإدارية التي ساهمت في رفع معيار الكفاءة والجودة من خلال تقديم الخدمات الطبية المتنوعة باستخدام الأجهزة المتطورة، مشيرا إلى أهمية تواجد هذا الصرح الطبي لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة ونوه إلى تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة للتوعية بفيروس كورونا المستجد.





وأشاد رئيس الجامعة، بجاهزية المستشفيات الجامعية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره وكيفية التعامل مع الحالات التي يشتبه فيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود المبذوله، مشيدا بما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف الآثار المترتبة.





وكانت جامعة كفرالشيخ، قد نفت ما تردد على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" من إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واحتساب نتيجة الفصل الدراسي الأول، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 30 -5 -2020 م المقبل وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.





وحذر دسوقي، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تبثها حسابات وصفحات وهمية تهدف إلى تضليل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الوقت الذي جندت الدولة فيه إمكانياتها كافة للتصدي لفيروس كورونا.



