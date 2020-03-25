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مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:24 م
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أجايي
أجايي
محمد الصو
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حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سعر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للتخلي عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب مسؤولو القلعة الحمراء الحصول على مبلغ 6 ملايين دولار من أجل التنازل عن عقد النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

وترى إدارة المارد الأحمر، أن هذا السعر مناسب لما يتوافق مع إمكانيات اللاعب وقدراته الفنية والتي ساهمت في مساعدة الفريق في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وكان أجايي تلقى العديد من العروض الخليجية والأوروبية خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدماته نهاية الموسم الجاري.
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