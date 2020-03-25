اختراق حظر التجول يعرض صاحبه لعقوبات تصل إلى "السجن"

قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إعلان حظر التجول في مصر بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق الـ25 من يناير الجاري، في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وبحسب توجيها الرئاسة المصرية.





حظر التجول في مصر





ويشمل قرارا حظر التجول المصري، الذي أعلنه مصطفى مدبولى، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7مساء وحتى 6 صباحا، تزامنًا مع بقية الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الجائحة التي أصابت العالم.





ما يتضمنه قرار حظر التجول في مصر





وتشمل القرارات آلية تنفيذ حظر التجول بمراقبة الداخلية المصرية التي تمتلك كل الصلاحيات لضبط المخالفين للقرار والغير ملتزمين به، لما يسببه هذا العمل من "تعريض" المواطن والمجتمع ككل لمشكلة كبيرة جدا.





الحكومة و حظر التجول في مصر





وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على مساندة كل القطاعات ولاسيمًا السياحة والتي شهدت شللًا تامًا وتعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به، إلى أقصى قدر ممكن.





عقوبات خرق حظر التجول في مصر





ونسرد في السطور التالية العقوبات المقررة لمن يخالف قرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التجول الجزئي والذي يبدأ من الـ7 مساء ويستمر حتى الـ6 صباح اليوم التالي:





- حدد قرار حظر التجول العقوبة لمن يخترق الحظر والتي تتراوح بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتى تصل لـ 4 آلاف جنيه، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس.





- تصل عقوبة خرق حظر التجول إلى السجن إلى 3 سنوات والسجن المشدد في حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها.





- يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به إذا تعرض أمن الوطن للخطر أن يعلن حالة الطوارئ، بحسب القانون رقم 261 لسنة 8591 والمسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن.





-في حال إعلان حالة الطوارئ فبمقتضي القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن.





توجيهات القيادة المصرية و حظر التجول في مصر الجزئي





وتسارع الحكومة المصرية الزمن من اجل رصد جميع الإصابات وتعقب الحالات المخالطة للمصابين، تزامنًا مع قرارات وتوجيهات القيادة المصرية الرشيدة بزعامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالأزمة التي يمر بها العالم، ويتابع مع الحكومةكافة الإجراءات اللازمة لحماية وطنه وأبنائه المواطنين.



