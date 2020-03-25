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تعرف على قائمة عروض قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تطلق قناة وزارة الثقافة غدًا مجموعة من العروض المختلفة تحت شعار "خليك في البيت الثقافة بين ايديك"،عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث يتم عرض للاطفال عروستي الساعة 6 مسًاء.

و من ضمن العروض التي تبثها قناة وزارة الثقافة غدًا الخميس، عرض للأطفال يدعى "عروستي" ويعرض الساعة 6 مسًاء، كما يقام الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا موسيقيًا ويشارك في الحفل الفنان مدحت صالح وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وأمينة خيرت.


يذكر أن قناة وزارة الثقافة أطلقت في الليله الأولى حفلًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحقق الحفل نسبة مشاهدة تقترب من 64 ألف مشاهدى خلال 12 ساعة من عرض الحفل.
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