Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. تعرف على سعر عيار 21

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020، ارتفاعا ملحوظا بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 700 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا متخطية مستوى 1600 دولار للأوقية.


أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 600 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 700 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 800 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5600 جنيها.

أوقية الذهب 1605 دولار.

 سعر الذهب العالمي
 ارتفع الذهب العالمى 2% اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1572.45 دولار للأوقية، وزاد المعدن النفيس 3.7 % أمس الاثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.
 
وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار.
 
 

Advertisements

أخبار تهمك

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

منذ نصف ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة قوية لـ"أزارو"

منذ ساعة و 8 دقيقة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ 39 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات مهمة

منذ 42 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 20 ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو يوسف يعلق على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status