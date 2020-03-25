ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. تعرف على سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020، ارتفاعا ملحوظا بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 700 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا متخطية مستوى 1600 دولار للأوقية.









أسعار الذهب اليوم





عيار 18 يسجل 600 جنيه للجرام.





عيار 21 يسجل 700 جنيها للجرام.





عيار 24 يسجل 800 جنيه للجرام.





الجنيه الذهب 5600 جنيها.





أوقية الذهب 1605 دولار.





سعر الذهب العالمي

ارتفع الذهب العالمى 2% اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1572.45 دولار للأوقية، وزاد المعدن النفيس 3.7 % أمس الاثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار.



