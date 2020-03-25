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حمدي المرغني يشارك في تحدي الخير ويتكفل بـ 100 أسرة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تكفل الفنان حمدي المرغني، ب100 أسرة مصرية متضرره من فيروس كورونا، واعلن عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حمدي، على مقطع الفيديو قائلًا:"قبلت تحدي الخير من ويزو وبنقل التحدي لكل اصحابي واخواتي وبتحدى كل الأساتذة مصطفى شعبان ومصطفى قمر ومنى زكي وياسمين عبد العزيز وأشرف عبد الباقي وفتحي عبد الوهاب وعمرو سعد ورامز جلال وسليمان عيد وداليا البحيري".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يقدرك على فعل الخير يارب" واضاف آخر"ربنا يبارك فيك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جزاك الله خير".

يذكر أن آخر أعمال حمدي المرغني، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، الذي تم عرضها خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها الفنانة مايا دياب وحسن الرداد وماجد المصري.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

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