Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements


تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك، في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى استعراض الجهود القائمة بينهما في هذا الإطار.

هذا وكان قد أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، فيما تأكدت 205 إصابات جديدة بالوباء العالمي.

ووفق وزارة الصحة، فإن حالة الوفاة المسجلة تعود لمقيم أفغاني في المملكة.

وإثر إعلان الإصابات الجديدة، يكون العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المملكة قد وصل إلى 767 شخصا.
Advertisements

أخبار تهمك

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة قوية لـ"أزارو"

منذ ساعة و 11 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

منذ 33 دقيقة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 20 ساعة

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عمرو يوسف يعلق على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات مهمة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status