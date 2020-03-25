وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي









تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.





وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك، في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى استعراض الجهود القائمة بينهما في هذا الإطار.





هذا وكان قد أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.





كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، فيما تأكدت 205 إصابات جديدة بالوباء العالمي.





ووفق وزارة الصحة، فإن حالة الوفاة المسجلة تعود لمقيم أفغاني في المملكة.



