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"البنك الإفريقي" يضخ 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان في مواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
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أعلن البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، أفريكسيم بنك (Afreximbank)، عن تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار، باسم مرفق التخفيف من آثار التجارة الوبائية (PATIMFA) ، لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كورونا COVID-19.
 
ستوفر التسهيلات، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك خلال جلسته في 20 مارس الجارى ، التمويل لمساعدة الدول الأعضاء في البنك الإفريقي على التكيف بطريقة منظمة مع الصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا COVID-19 ، وفقًا لبيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء.
 
وقال أفريكسيم بنك Afreximbank ، إنه سيدعم البنوك المركزية في الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى لسداد مدفوعات الديون التجارية المستحقة ولتجنب التخلف عن سداد المدفوعات التجارية.
 
كما ستكون متاحة لدعم واستقرار موارد النقد الأجنبي للبنوك المركزية في البلدان الأعضاء، مما يمكنها من دعم الواردات الحرجة في ظل تداعيات كورونا.
 
وتعد مصر من أبرز الدول الأعضاء لدى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).
 
بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار، الدول الأعضاء التي ترتبط إيراداتها المالية بإيرادات تصدير محددة، مثل الإتاوات المعدنية، لإدارة أي انخفاض مفاجئ في هذه الإيرادات نتيجة لانخفاض عائدات التصدير.
 
كما ستوفر تسهيلات تمويل التجارة في حالات الطوارئ لاستيراد الاحتياجات العاجلة لمكافحة كورونا، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية وإعادة تجهيز المستشفيات.
 
 
 

 
 
 
 

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