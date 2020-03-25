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رسميا.. كيا تكشف عن سيارتها "سورينتو 2021" الجديدة كليا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:46 ص
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كيا سورينتو 2021
كيا سورينتو 2021
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كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن أيقونتها سورينتو موديل 2021 الجديدة كليًا، عبر بث مباشر على فيسبوك بتصميم خارجي جديد ومختلف تمامًا عن الجيل الحالي.

التصميم الخارجي، أنيق للغاية و المقدمة حصلت على شبكة تهوية "أنف النمر" مع مصابيح أمامية جديدة و زيادة في الطول تبلغ 10 مليمتر، أما من الخلف فحصلت على مصابيح خلفية رأسية مستوحاة من شقيقتها تيليورايد.

المقصورة الداخلية لسورينتو 2021، حصلت على لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش مع شاشة لمس 10.25 إنش للمعلومات الترفيهية، وتم استخدام مواد ذات جودة عالية مع إضافة زخرفات معدنية وجلود أنيقة.

ميكانيكيًا، ستأتي كيا سورينتو 2021 بعدة خيارات، تشمل محرك 2.2 لتر بقوة 198 حصان وعزم دوران 440 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة ثنائي الكلتش بـ 8 سرعات، وفئة هجينة تجمع بين محرك تيربو 1.6 لتر و 4 سلندر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 227 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.
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