رسميا.. كيا تكشف عن سيارتها "سورينتو 2021" الجديدة كليا

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن أيقونتها سورينتو موديل 2021 الجديدة كليًا، عبر بث مباشر على فيسبوك بتصميم خارجي جديد ومختلف تمامًا عن الجيل الحالي.





التصميم الخارجي، أنيق للغاية و المقدمة حصلت على شبكة تهوية "أنف النمر" مع مصابيح أمامية جديدة و زيادة في الطول تبلغ 10 مليمتر، أما من الخلف فحصلت على مصابيح خلفية رأسية مستوحاة من شقيقتها تيليورايد.





المقصورة الداخلية لسورينتو 2021، حصلت على لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش مع شاشة لمس 10.25 إنش للمعلومات الترفيهية، وتم استخدام مواد ذات جودة عالية مع إضافة زخرفات معدنية وجلود أنيقة.



