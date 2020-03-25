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ترامب يؤيد تأجيل أولمبياد طوكيو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال لرئيس الوزراء الياباني شنزو آبي، خلال اتصال هاتفي بينهما، إنه يؤيد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

ذكر مكتب آبي أن ترامب ورئيس الوزراء الياباني اتفقا على التعاون الوثيق سوياً، ليخرج الأولمبياد العام المقبل في أتم صورة، وأن تمثل هذه النسخة الأولمبية رمزاً لتغلب البشرية على فيروس الوبائي.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، تأجيل الأولمبياد للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، حيث توصلت اللجنتان إلى أنه القرار المنطقي للحفاظ على سلامة وصحة الرياضيين وجميع المشاركين في الدورة الأولمبية والمجتمع الدولي.

وسبق لترامب أن اقترح تأجيل الأولمبياد لمدة عام.

وقال المتحدث عن الحكومة اليابانية، يوشيهايدي سوغا، في مؤتمر صحافي: "أكد الرئيس ترامب مجدداً أن التأجيل كان قراراً حكيماً ورائعاً للغاية، كما أعرب عن تأييده لموقف رئيس الوزراء".
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