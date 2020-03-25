Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم الدوري الانجليزي يلجأون للتدريبات المنزلية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مع إيقاف فعاليات الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل  المقبل، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد ، وجد اللاعبون وسائل مبتكرة للحفاظ على لياقتهم البدنية لحين استئناف فعاليات المسابقة.

ما بين اللعب مع الأطفال إلى التقاط كرات التنس ، لجأ نجوم الدوري الإنجليزي إلى طرق عدة للحفاظ على لياقتهم في زمن الـ"كورونا".

ووضعت جميع الأندية 20 المشاركة في دوري الدرجة الممتازة بإنجلترا برامج تدريبية خاصة وفردية للاعبيها في فترة التوقف الحالية، للحفاظ على لياقتهم البدنية قدر الإمكان، استعداداً لاستئناف المسابقة في أي وقت.

ووجه تشيلسي لاعبيه إلى التدريب بأجهزة الدراجات المنزلية، إضافة لوضع نظام تغذية معين بخلاف الخطط الفردية لكل لاعب بشأن تدريباته في منزله.

وقال مدافع تشيلسي توني روديغر على موقع النادي الإلكتروني: "لدينا خطة موضوعة من النادي خاصة بتدريباتنا، ولهذا هناك بعض الأمور التي يمكن أن نقوم بها في منزلنا، ونحن نتبع هذه الخطة فحسب".

وأضاف: "في الوقت الحالي يبدو الأمر على ما يرام بالنسبة لي، في هذا النوع من الأحداث نأمل فقط في أفضل شيء ممكن، ونتمنى ألا يصاب أي أحد في العالم بهذا الفيروس".

وقال لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، خوان ماتا، إنه يؤدي تدريباته في المنزل، وفي حديقة بيته، وأنه يحاول الحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي توتر.

وأوضح: "نحاول فقط الحفاظ على لياقتنا، نتحلى بالصبر والهدوء، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن، علينا أن نثق في خبرائنا، كما ينبغي علينا الانتظار حتى نستأنف لعب كرة القدم".

ومع إغلاق المدارس في المملكة المتحدة حالياً، باستثناء المدارس التي يتواجد فيها أبناء العاملين في القطاعات الحيوية مثل الخدمات الصحية، تلعب الأسرة دوراً.

وقال قائد فريق تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا: "بوجود ثلاثة أطفال في المنزل لمدة 24 ساعة، فإنها وسيلة جيدة للحفاظ على اللياقة".

ويشترك معه في هذا الشعور اللاعب لي غرانت حيث قال: "سأشرك معي الأطفال، وبهذا ستكون تدريبات لياقية عائلية في الفترات الصباحية".
Advertisements

أخبار تهمك

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة قوية لـ"أزارو"

منذ ساعة و 12 دقيقة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

منذ 34 دقيقة

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عمرو يوسف يعلق على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

منذ ساعة و نصف

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ 43 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات مهمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status