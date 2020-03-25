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قرارات هامة من تعليم الإسماعيلية للطلاب وأولياء الأمور
الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:47 ص
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هشام إسماعيل
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قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه يتوسل إلى الله ليحمي شعب مصر وكافة الشعوب من البلاء وتعود الحياة لما كانت عليه بل أفضل تقربا لله، مؤكدا أنه تم تخفيف عدد العاملين بالمديرية وبالإدارات التعليمية، وكذلك كل المعلمين حسب قرار مجلس الوزراء.
وأشار أنه يتابع بشكل يومي عمليات تطهير وتعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية، مضيفا: أنه تم توفير الكمامات والجونتيات والمطهرات، حيث ساهم المعلمون والعاملون بالمدارس والإدارات التعليمية بحسهم الوطني، وكذلك المجتمع المدني من خلال المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال في توفير كل احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.
وأضاف: بالنسبة للطلاب فتم توصيل رابط الوزارة على صفحة المديرية لمتابعة دروسهم ورابط بنك المعرفة للدخول دون الحاجة لرقم سري، كما تستمر الدروس التعليمية بعد تدشين قناة على اليوتيوب لبث الدروس الخاصة بالصف الثالث الإعدادي وبالثانوية العامة من قبل موجهين ومعلمين تم اختيارهم، كما سيشرح الموجهون للطلاب كيفية إجراء البحث العلمي.
وطالب مدير تعليم الإسماعيلية العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الأمور بممارسة السلوكيات الحميدة، وعدم التدافع على المحلات لشراء المستلزمات التي تزيد عن احتياجاتهم حتى يكونوا نموذج وقدوة لباقي أفراد المجتمع مشيدا بالمبادرات التى نادت بذلك، مؤكدا على قدرة الشعب المصري على تجاوز الأزمة.
كان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد أكد أنه لا تهاون في حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداء من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا.
وأعلن محافظ الإسماعيلية عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس، كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين، لمدة أسبوعين، لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءا كليا أو جزئيا على المخابز وومحلات البقالة، والسوبر ماركت والصيدليات.
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