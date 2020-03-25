"الأطباء البيطريين" تناشد أعضاءها بالالتزام بمواعيد فتح وغلق العيادات

ناشد الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، الأطباء البيطريين على مستوى مصر باستيعاب الحالة الوبائية التي يمر بها العالم وتفهم الأوضاع دون الدخول في تفاصيل جدلية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الحكومة، مشيرا إلى أن الموضوع ليس فكرة مواعيد لفتح وغلق العيادات البيطرية فقط.





وأوضح نقيب البيطريين، أنه من منطلق طبيعة تخصصه الميكروبيولوجي يدرك المسارات المتعددة في طرق التعامل مع الحالات الوبائية، مناشدا الأطباء البيطريين بالالتزام بالمواعيد المذكورة والمحددة من قبل رئيس الوزراء والذي يتحرك بخطى سليمة ودقيقة ومدروسة.





وقال العامري: "أدرك أن في أصعب الأوقات أنكم ستلبون من واقع ضمائركم واجبكم الطبي تجاه الحيوان المريض في أضيق الحدود وبطرق كثيرة متعددة، كما أتمنى أيضا تقليل حركتكم في نفس الوقت للحفاظ على أنفسكم وذويكم علنا نستفيد في الأيام القادمة بمشيئة الله من ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها تقليل الحمل الوبائي في البيئة المحيطة، وأدرك أني أخاطب أطباء وطبيعة دراستهم تفرض عليهم تفهم الكثير من هذه الأسطر القليلة وإدرك ايضا مدى حرصكم على أداء واجبكم المهني تجاه مرضاكم والجميع يعلم دوركم الوطني في الوقاية للحفاظ على صحة الإنسان والذي وضح جليا بقوة في الأيام الماضية على مستوى جميع محافظات مصر، حفظكم الله وحفظ مصر وأهلها".





وكان أصدر الدكتور السيد عبيد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، قرارًا إداريًا بوقف العمل بالنقابة لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الأربعاء ٢٥ مارس الجاري وحتى ٧ أبريل المقبل.





جاء ذلك استنادًا إلى القانون رقم ٤٨ لسنه ١٩٦٩ بانشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، والقرار رقم ١٦٦ لسنه ١٩٧٠ بإصدار اللائحه الداخليه لنقابة الاطباء البيطريين، واللائحة المالية والإدارية للنقابة المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣.





وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بشأن إيقاف العمل بالمصالح الحكومية.



