تحويل المدارس لمستشفيات.. أسامة هيكل يكشف خطورة تخطي إصابات كورونا في مصر لـ1000 مصاب

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إنه لو تخطت الإصابات بفيروس كورونا المستجد "المرحلة الثانية" سنكون مجبرين على تحويل المدارس لمستشفيات لاستيعاب المرضي.

وأضاف "هيكل" لبرنامج "يحدث في مصر"، خلال إتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، مؤكدًا أنه لو وصلنا لعدد ألف مصاب فلن نستطيع تتبع إصابات فيروس كورنا.

وتابع: "العالم يعيش حالة فريدة من عدة جوانب وكل الشعوب تطالب دولها الآن بتطبيق حظر التجول، وأنه لأول مرة الشعب المصري يُطالب بفرض حظر التجول والحكومة هي التي تحاول تأخيره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ"حظر تجول كامل".

وكشف "هيكل"، أن السيدة الأجنبية التي دخلت مطار القاهرة، تسببت في إصابة 56 مصريًا بفيروس كورونا.