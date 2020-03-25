نيرمين الفقي تتكفل بـ100 أسرة مصرية متضرره من فيروس كورونا

تكفلت الفنانة نيرمين الفقي، ب 100 أسرة مصرية متضرره من فيروس الكورونا من خلال بنك الطعام، واعلنت عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت نيرمين، خلال مقطع الفيديو:"مساء الخير دكتور رامي انا على فكرة رفضت اطلع اليوم لان بالفعل تكفلت ب100 أسرة من خلال بنك الطعام".



وتابعت:"التحدي انهارده مختلفة لاننا بنمر بظروف صعبة جدًا في ناس كتير محتاجة اليوم تحدي في الخير وفي الثواب وتحدي في الحب ونكون كلنا ايد واحد وبتحدى عائلتي وأصحابي".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يقدرك يا نيرمين انتي تستاهلي كل خير يارب في ميزان حسناتنا" وأضاف آخر"انتي جميلة قوي من جوه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلويات".



يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل "أبو العروسة"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة سوسن بدر ومحمود حجازي وولاء الشريف وسيد رجب وخالد كمال.