لمواجهة "كورونا".. استمرار تعقيم شوارع وميادين كفر الشيخ (صور)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال التطهير لشوارع مدن وقرى المحافظة ما زالت مستمرة، مشددًا على تطهير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وأماكن تجميع القمامة، وكذلك تعقيم ماكينات الصرف الآلي بصفة مستمرة، استمرارًا لتنفيذ توجهات الدولة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة للمواطنين، من خلال إجراءات التطهير، والتعقيم، ورفع كفاءة النظافة.





وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ميدانيًا على أعمال التطهير منطقة مجمع المواقف، والموقف الجديد، ومحطة السكة الحديد بمدينة كفر الشيخ، موجهًا نواب رئيس المدينة لشئون الأحياء باستمرار التطهير في حي شرق وغرب بالتوازي مع أعمال تطهير الشوارع بجميع قرى مركز كفر الشيخ، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.





وكما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال التطهير والتعقيم الدورية بالمنشآت الحكومية والأهلية والمدارس والمساجد والشوارع والميادين العامة بالقرى، حيث تم تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بقرية المرازقة، ورش الوحدة المحلية والشوارع المحيطة وواجهات المنازل، فضلًا عن تطهير منطقة المصرف بالكامل.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات تنتشر بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتى كفرالشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة.





وجاء ذلك تحت إشراف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، في إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة لمواجهة الفيروس اللعين في أقرب وقت ممكن.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نقاط التفتيش تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفوري فور الاشتباه في أي إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشددًا على مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



