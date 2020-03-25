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عيد البشارة يوحد الأديان السماوية.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:42 ص
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ارشيفية
ارشيفية
مارينا بشارة
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عيد البشارة من أهم الأعياد المسيحية، ويطلق عليه الآباء "رأس الأعياد" والبعض الآخر يطلقون اسم "نبع الأعياد"، فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد.

ويحتفل المسيحيون بعيد البشارة اليوم الأربعاء، حيث يأتي عيد البشارة الموافق 25 مارس من كل عام. 

وتتفق جميع الأديان السماوية علي عيد البشارة، إذ أرسل الله ملكا للسيدة العذراء ليبشرها بحملها بميلاد بالسيد المسيح، ويؤكد الآباء أن السيد المسيح حل في بطن العذراء، في الوقت الذي قالت فيه "هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك"، وتعتبر هذه نقطة تامل حيث احترم الله حرية صنعة يديه.

ومن الآيات التي تتحدث عن البشارة إنجيل "لوقا" الإصحاح الأول، حيث أرسل الله جبرائيل الملاك إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم، وقال لها في الآية 28: "دخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك مباركة أنت في النساء".

وفى الآيات (29-31) "فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع".

وفى القرآن الكريم، وخصوصا في سورة مريم، قال تعالى: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بالرحمن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أنى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كذلك قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. (21).

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الكلمات المفتاحية

عيد البشارة من أهم الأعياد المسيحية عيد البشارة البشارة الأعياد المسيحية

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