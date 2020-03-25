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هاشم الهاشم.. أول لاعب يصاب بفيروس كورونا بالمملكة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصبح هاشم الهاشم، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بنادي الهدى، أول لاعب سعودي يصاب بفيروس كورونا المستجد، بعدما كشف اللاعب نفسه عن إيجابية اختبارات الفحص النهائي التي خضع لها.

وجاء هاشم الهاشم ضمن المصابين الأربعة في القطيف، الذين كشفت عنهم وزارة الصحة، يوم الثلاثاء.

وأصيب اللاعب صاحب الـ19 عاماً بالفيروس عن طريق مصاب، بعدما خالط والدته المصابة في بلدة تاروت.

ولم يشعر اللاعب الشاب بأي أعراض حتى تلقيه اتصالاً من وزارة الصحة، ليتجه بعدها مباشرة إلى مستشفى القطيف المركزي، لتتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وطالب هاشم الهاشم، أصدقاءه والمحيطين به، بالتواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات وخصوصاً البعد عن كافة أشكال الاجتماعات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، فيما تأكدت 205 إصابات جديدة بالوباء العالمي.

ووفق وزارة الصحة، فإن حالة الوفاة المسجلة تعود لمقيم أفغاني في المملكة.

وإثر إعلان الإصابات الجديدة، يكون العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في السعودية قد وصل إلى 767 شخصا.

وفي سياق متصل، دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كافة المواطنين والمقيمين في السعودية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث آل الشيخ على أهمية التقيد بتعليمات السلطات، وأهمها البقاء بالمنازل.

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