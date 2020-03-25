رفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، رفع الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوبي الصيني مركز وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر.

وأكدت الصين، أنها لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وقد سجلت السلطات الصحية الصينية، أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوبي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

وفرضت السلطات الصحية الصينية، حجرًا صحيًا على خمسين مليون شخص في ووهان منذ يناير سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة، ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.

وقد أصيب أكثر من 81 ألفا ومئتي شخص بكوفيد-19 في الصين وتوفي 3281 شخصا، وقد تراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر المنصرم.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار في العالم، ويجبر مزيدا من الدول على اتخاذ إجراءات عزل ومنع تجول وإغلاق أماكن عامة وغيرها.

وسجلت أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة في العالم في 175 بلدا، مما أثار مخاوف من موجة ثانية للوباء في الصين من القادمين من الخارج.

وفرضت الصين إجراءات صارمة على مدن صينية عديدة تقضي بفرض الحجر على القادمين من الخارج، وباتت كل الرحلات المتوجهة إلى بكين من الخارج تهبط في مدن أخرى يخضع فيها المسافرون لفحوص، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.