Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا بالصين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:36 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، رفع الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوبي الصيني مركز وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر.

 

وأكدت الصين، أنها لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

 

وقد سجلت السلطات الصحية الصينية، أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوبي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

 

وفرضت السلطات الصحية الصينية، حجرًا صحيًا على خمسين مليون شخص في ووهان منذ يناير سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة، ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.

 

وقد أصيب أكثر من 81 ألفا ومئتي شخص بكوفيد-19 في الصين وتوفي 3281 شخصا، وقد تراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر المنصرم.

 

ويواصل فيروس كورونا الانتشار في العالم، ويجبر مزيدا من الدول على اتخاذ إجراءات عزل ومنع تجول وإغلاق أماكن عامة وغيرها.

 

وسجلت أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة في العالم في 175 بلدا، مما أثار مخاوف من موجة ثانية للوباء في الصين من القادمين من الخارج.

 

وفرضت الصين إجراءات صارمة على مدن صينية عديدة تقضي بفرض الحجر على القادمين من الخارج، وباتت كل الرحلات المتوجهة إلى بكين من الخارج تهبط في مدن أخرى يخضع فيها المسافرون لفحوص، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيود صارمة فيروس كورونا تفشي كورونا الصين اصابات جديدة اجراءات العزل

أخبار تهمك

الأهلي يجهز مفاجأة قوية لـ"أزارو"

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 5 ساعات

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ 41 دقيقة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس نهاية الأسبوع

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

منذ نصف ساعة

توحيد مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو يوسف يعلق على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر توجيهات مهمة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

روسيا تعزز الرقابة الصحية على الحدود بسبب مخاوف الفيروس الجديد

"ستاربكس" يوقف خدمة التوصيل في "هوبي" الصينية وسط تفشي الفيروس

"كورونا ما زال حادًا".. الصين تشكو شح الإمدادات الطبية بمدينة ووهان

الصين تصدر قرارا هاما لمواطني بؤرة فيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بالصين إلى 414 شخصا

هونج كونج تفحص أكثر من 1800 مسافر على متن سفينة سياحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:12 ص

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

06:46 ص

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

09:54 ص

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

07:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status