مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أجروا اتصالات مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، الذي يفترض أنه حريص على ترك تورينيو.









وانضم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى يوفنتوس من ريال مدريد في 2018 ، وحقق 21 هدفًا في 22 مباراة بالدوري للسيدة العجوز خلال موسم 2019-20.





ستنتهي صفقة رونالدو الحالية مع يوفنتوس في نهاية موسم 2021-22 ، لكن يبدو أن المهاجم يتطلع لمغادرة الفريق الإيطالي قريبًا.









ووفقًا لـ AS ، قدم باريس سان جيرمان عرضًا لرونالدو ، حيث يرغبون في رؤيته يلعب جنبًا إلى جنب مع كليان مبابي.





ويزعم التقرير أيضًا أن رونالدو سيفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق أولي جونار سولسكاير ، لكن الخطوة ستعتمد على قدرة يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة للشياطين الحمر بين 2003 و 2009.