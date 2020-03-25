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مفاجأة.. رونالدو سيعود إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:31 ص
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كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
الفجر الرياضي
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أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أجروا اتصالات مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، الذي يفترض أنه حريص على ترك تورينيو.


وانضم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى يوفنتوس من ريال مدريد في 2018 ، وحقق 21 هدفًا في 22 مباراة بالدوري للسيدة العجوز خلال موسم 2019-20.

ستنتهي صفقة رونالدو الحالية مع يوفنتوس في نهاية موسم 2021-22 ، لكن يبدو أن المهاجم يتطلع لمغادرة الفريق الإيطالي قريبًا.


ووفقًا لـ AS ، قدم باريس سان جيرمانعرضًا لرونالدو ، حيث يرغبون في رؤيته يلعب جنبًا إلى جنب مع كليان مبابي.

ويزعم التقرير أيضًا أن رونالدو سيفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق أولي جونار سولسكاير ، لكن الخطوة ستعتمد على قدرة يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة للشياطين الحمر بين 2003 و 2009.
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